Campionati Nazionali Universitari 2025: Ancona accoglie oltre 3000 studenti-atleti

Dopo il prologo di Loano con il Triathlon, i Campionati Nazionali Universitari 2025 si spostano ad Ancona, presa d’assalto da oltre 3000 studenti-atleti impegnati in 14 discipline tra sport di squadra e individuali. I CNU sono manifestazione dalla lunghissima tradizione. Nati nel 1947 a Bologna (sulla scia di quelli che furono i giochi del GUF degli anni ’30) vedono con cadenza annuale confrontarsi Cus di tutta Italia con il meglio dello sport legato alle università.

Unife e Cus Ferrara saranno presenti in forze come non mai a questa kermesse, tenendo presente la partecipazione anche nello sci quest’inverno e quelli di canoa e canottaggio a ottobre, e siamo certi che gli atleti della rettrice Laura Ramaciotti ci metteranno tutto l’impegno possibile in queste competizioni di altissimo livello che vedranno terminare le gare solo domenica 1 giugno.

Una delegazione mai vista prima che copre tutti gli sport individuali; i primi a debuttare con la specialità del tennis tavolo sabato 24, mentre il giorno dopo sarà la volta del taekwondo.

Da lunedì in campo i tennisti mentre Il 27 maggio ci sarà il debutto assoluto del Cus Ferrara nel tiro a volo specialità trap. Sempre martedì inizieranno le gare di scherma con i nostri studenti che parteciperanno nella disciplina della spada e del fioretto. Mercoledì scenderà in campo il rugby, a rappresentare gli sport di squadra, inserito in un girone di ferro.