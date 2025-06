Campionati nazionali universitari: Cavalieri Union brillano nel rugby seven

Pochi giorni fa, Ancona ha ospitato i Campionati nazionali universitari con migliaia di atleti impegnati in numerose discipline sportive. E tra i partecipanti, per quanto riguarda il "rugby seven", c’era anche una nutrita delegazione dei Cavalieri Union, a seguito di un accordo di collaborazione stretto con il Cus Firenze. Ad allenare la rappresentativa di giocatori "universitari", composta dai "tuttineri" Diego Bencini, Matteo Carafa, Davide Castellana, Francesco Esercitato, Matteo Fondi, Niccolò Goggioli, Cosimo Messeri, Niccolò Pagliai, Cosimo Pinzani, Giorgio Righini e Matteo Rullo, c’era Lorenzo Calamai, tecnico della "cadetta" dei Cavalieri che ha conquistato agevolmente la salvezza nello scorso campionato di Serie B. Un torneo che il gruppo di Prato, sotto le insegne del Cus, ha concluso in sesta posizione. "Ci fa molto piacere aver raccolto la sfida di coordinare la rappresentativa per i campionati nazionali universitari dopo la stretta collaborazione imbastita durante l’annata sportiva per l’utilizzo dell’impianto Val di Rose – ha commentato Calamai – per una collaborazione che si inserisce in un progetto più ampio che come società siamo determinati a portare avanti con convinzione".