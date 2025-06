Campionati Regionali di atletica a Cesena: successi per Edera e Libertas Forlì

Si sono svolti, nel nuovissimo impianto di Cesena, i campionati Regionali assoluti di atletica leggera. Folta la partecipazione degli atleti forlivesi, quasi equamente divisi tra quelli dell’Edera Atletica Forlì – ben 57 iscritti – e della Libertas Atletica Forlì – 68 partecipanti – ed entrambe sono tornate con una messe di ottimi risultati tra i quali spiccano 2 titoli assoluti per parte ma anche 6 podi per l’Edera e 8 per la Libertas.

Da segnalare le vittorie per l’Edera nei 400 ostacoli di Paolo Bolognesi – da pochi giorni primatista italiano under 20 nei 300 ostacoli – col tempo di 52’’61 e di Agnese Lanzi nei 1500, col tempo di 4’38’’. Per la Libertas i successi sono arrivati nel peso maschile grazie a Giovanni Benedetti (11,68 metri) e nel salto con l’asta per mano di Francesco Bertozzi (4,35 metri). Per quanto riguarda i podi, l’Edera ha ottenuto anche un bronzo con Agnese Lanzi, terza nei 5.000 metri in 17’51’’. Hanno completano l’ottimo risultato del sodalizio Sofia Bedeschi, due volte sul podio, seconda nei 200 metri in 25’’39 e terza nei 100 metri in 12’’20 poi Linda Bertaccini, seconda nel lungo con 5,83 metri. Secondo posto anche per Enrico Di Tella, nel salto in lungo con 6,98 metri, infine terzo Edoardo Castiglioni negli 800 metri in 1’56’’ 14.

Le medaglie d’argento della Libertas sono arrivate grazie alla staffetta 4x100 maschile (42’’07) grazie alla squadra A composta da Caporusso, Marsicovetere, Martella e Barbuscia nonché da Elisa Cortesi nel lancio del giavellotto (39,98 metri). I terzi posti sono invece stati sei: due per Stefano Tisselli nell’alto (1,94 metri) e nel triplo (14,48 metri), Luca Marsicovetere nei 400 metri (48’’98), ancora Giovanni Benedetti nel disco (41,26 metri), inoltre Luca Franco nel giavellotto (53,39 metri) e Chiara Giorgetti nel salto con l’asta (3,15 metri).

u. b.