Campionati regionali di scacchi: trionfo del Circolo Scacchistico Forlivese

I campionati regionali di scacchi under 18 si sono chiusi nei giorni scorsi con ottimi risultati per i colori biancorossi del Circolo Scacchistico Forlivese, che ha iscritto nell’albo d’oro della manifestazione quattro nuovi campioni. Suddivisi in varie categorie, le Furie Rosse erano presenti con numerosi atleti che si erano già distinti nelle fasi provinciali denotando una crescita costante del movimento.

Emma La Barba si è confermata campionessa regionale Under 8 femminile; Domenico Francesco Zanchini campione regionale assoluto Under 10; Mattia Circolari campione regionale assoluto Under 12; Irene Bondi campionessa regionale femminile Under 18. Si tratta di ottimi risultati soprattutto in vista delle finali nazionali che si giocheranno dal 28 giugno al 5 luglio in Sicilia, a Terrasini, dove la compagine forlivese si presenterà quindi nutrita e molto agguerrita. Secondo il parere del direttore tecnico della scuola di scacchi forlivese, Roberto Bartolozzi, si potrebbero avere dei risultati eclatanti.

Il Circolo Scacchistico Forlivese sta investendo molto sulla formazione di giovani scacchisti che possano emergere a livello nazionale e oltre, a tale scopo, col supporto di Bcc, Olitalia e una campagna di crowdfunding è stata creata un’accademia che ha lo scopo di fornire borse di studio e un programma di allenamenti con Grandi Maestri per supportare sempre più l’impegno dei giovani scacchisti e delle famiglie.

Matteo Bondi