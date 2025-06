Campionati regionali Uisp Esordienti: successi a Moletolo per Londra, Bonora e Candiani

Nella piscina parmense di Moletolo, si sono svolti i campionati regionali Uisp Esordienti, che hanno visto la partecipazione dei primi otto qualificati delle rispettive fasi provinciali. Nella categoria Esordienti B, ottimo risultato per Margherita Londra, che conquista il podio nei 50 stile libero con un tempo di 37”6. Margherita ottiene anche un piazzamento in finale nei 50 rana. Buone prestazioni anche per Viola Bertasi, che sfiora il podio nei 50 farfalla e raggiunge la finale a rana e per Alice Miglioli, quinta nei 50 dorso. Finali raggiunte anche da Marco Dalla Torre e Cristian Zappaterra.

Numerose medaglie sono arrivate dagli Esordienti A. Tra le ragazze, spicca Anita Bonora, oro nei 50 stile libero in 30” netti e argento nei 200 misti con 2’45”. Argento e record societario per Anna Prosdocimi nei 100 rana in 1’22”, seguita dalla compagna Giulia Elisabetta Gruppioni, bronzo in 1’23”5. Antonia Bonizzi conquista il bronzo nei 50 stile libero con 30”8 e si piazza quarta nei 100 stile in 1’07”8. Le quattro ragazze portano a casa anche l’oro nella staffetta 4x50 mista e l’argento nella 4x50 stile libero.

Tra gli Esordienti A maschi, Jacopo Trentini si mette in luce con uno splendido oro nei 100 farfalla, chiusi in 1’15”1. Doppio oro per Francesco Candiani, che firma il record societario nei 50 stile libero in 26”8 e trionfa anche nei 100 stile in 59”2. Benini Emanuele raggiunge la finale sia nei 100 stile libero che nei 50 stile libero.

Il giorno successivo, per Francesco Candiani arriva un’ulteriore soddisfazione: la convocazione al Trofeo delle Regioni di Scanzano Jonico, dove a fine giugno rappresenterà l’Emilia-Romagna insieme ad altri quattro atleti maschi e quattro femmine. Una convocazione di prestigio che corona l’eccellente stagione dell’atleta cussino.