Campionati Toscani Allievi e Juniores: tutti i risultati dell’appuntamento nelle varie specialità. L’Alga Atletica ancora protagonista: conquistati tre titoli regionali. Fabbriciani regina

AREZZOTre titoli regionali in un solo fine settimana per l’Alga Atletica ai Campionati Toscani Allievi e Juniores dove, mettendosi alla prova in specialità di salti e velocità, ha festeggiato un positivo palmares con tre ori, due argenti e molteplici record personali. La giornata di apertura della manifestazione è andata in scena a Monsummano Terme dove Filippo Guiducci del 2007 ha meritato il primo posto nel salto in lungo tra gli Juniores con 6.78 metri, dando continuità a una stagione positiva in cui già era risultato il migliore del suo anno di nascita ai Campionati Italiani Indoor.

La prima prova dei campionati regionali ha registrato anche i quinti posti di Mattia Bernardini nei 100 piani tra gli Assoluti con 11.44 secondi e di Duccio Sandroni nei 2000 siepi tra gli Allievi, oltre all’ottavo posto di Edoardo Giaccherini nei 110 ostacoli tra gli Allievi. Il programma di gare è poi proseguito a Pistoia dove l’Alga Atletica è salita sul gradino più alto del podio con Gemma Fabbriciani e Filippo Misuri, del 2009 e impegnati tra gli Allievi: la prima si è laureata campionessa toscana nel salto triplo con il record personale di 11.65 metri, mentre il secondo ha trionfato nel salto in alto con 1.86 metri. La soddisfazione della medaglia tra le Allieve è stata vissuta anche da Stella Arniani del 2009 che ha vinto l’argento nel salto, infine un secondo posto è stato centrato da Matteo Bernardini del 2007 tra gli Juniores che ha ben figurato nei 200 piani.