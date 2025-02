Campionato A2 di bocce. Fontespina schiera Jessica Gelosi nella gara di coppia con Macellari

Nel girone 1 del campionato di A2 di bocce Fontespina ha vinto a Fossombrone e la squadra civitanovese ha schierato in un set del match di coppia Jessica Gelosi (foto) che per la prima volta è stata impiegata in un campionato maschile. Un bel segnale in generale per il mondo delle bocce che conferma la vocazione inclusiva. La Gelosi, in coppia con Manuel Macellari ha portato a casa il set in cui è stata schierata battendo 8-6 Carbonari-Girolamini, coppia del Fossombrone. Nel girone 2 impresa della Cipolla d’Oro Montesanto che ha vinto 7-1 in Sicilia sul campo della Splendor Napola di Erice. La vittoria lancia i potentini al quarto posto del girone. Nello stesso raggruppamento pareggio interno 4-4 della Bowl System San Cristoforo Fano contro la Jolly Verona. Un punto preziosissimo per i fanesi contro uno dei top team del campionato di serie A2.