Campionato di aerobica. Scudetto al team allieve

La società Ginnastica Macerata è stata protagonista al campionato di aerobica a squadre allieve e con le sue atlete ai Giochi del Mediterraneo Comegym 2023. La squadra allieve è salita sul gradino più alto del podio con Matilde Ottaviani, Angelica Garbuglia, Diana Marchetti, Beatrice Ortenzi e Norah Leoperdi. Così per il secondo anno consecutivo lo scudetto del Campionato a squadre allieve è stato vinto dalla Ginnastica Macerata, capitanata da Arianna Ciucci con la collaborazione di Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani.

Nel campionato di serie D, categoria Silver Eccellenza, hanno ben figurato le atlete maceratesi, tra l’altro alla prima esperienza in questa importante manifestazione: un plauso quindi a Marta Galletta e a Victoria Marinelli nella coppia; a Elisa Mincio, Aurora Carletti e Camilla Prosperi nel trio; a Lilù Lucifero, Camilla Pietrani, Elisa Mincio, Aurora Carletti e Camilla Prosperi nel gruppo.

È stato un periodo molto intenso di impegni, a Rimini si sono disputati, in occasione della festa della ginnastica, i Giochi del Mediterraneo "Comegym 2023" di ritmica e aerobica riservati alle categorie juniores. Si sono sfidate le selezioni di Italia, Egitto, Algeria e Turchia. Ha fatto incetta di medaglie la nazionale azzurra diretta dalla dt Luisa Righetti, dalla responsabile tecnica Arianna Ciucci e dal tecnico Federica Schiaffino. Il primo argento è arrivato alla delegazione azzurra nel Team Ranking. L’Italia junior ha conquistato tre ori. Uno è stato vinto nel singolo da Guenda Cherubini, tesserata per la società maceratese, che ha confermato il risultato di vice campionessa europea ottenuto il mese scorso in Turchia. Primo gradino del podio anche per Matilde Miceli, pure lei della Ginnastica Macerata, nella specialità Trio formato da Guenda Cherubini e da Maria Chiocca della società California Center di Napoli.

L’anno sportivo si è chiuso molto bene per la Ginnastica Macerata che può ritenersi soddisfatta delle prestazioni dei suoi tesserati che la proiettano a essere una eccellenza a livello nazionale ed internazionale.