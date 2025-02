Campionato di calcio a 5 Msp. Lo Shalke 104 soffre ma vince. Bene la Bottega dei Polmi

Nella quinta giornata del campionato Msp Prato di calcio a 5, nella fascia Gold la capolista Shalke 104 conquista una vittoria sofferta per 4-3 contro l’Hertha Vernello. Il Park Fc, invece, frena la sua corsa pareggiando 3-3 contro il Prosques, sprecando così l’occasione di restare in vetta in solitaria. Successo per la Bottega dei Polmi, che si impone 6-4 sul Terronia, mentre gli Eagles superano il Vllaznia con un pirotecnico 9-6. Alla luce di questi risultati, Shalke 104 e Park Fc guidano la classifica con 10 punti, seguiti dall’Hertha Vernello a quota 9. A 7 punti troviamo un terzetto formato da Ac Feudo, Prosques ed Eagles. Più indietro, la Bottega dei Polmi sale a 4 punti, il Terronia resta fermo a 3, mentre il Vllaznia è ancora a secco di vittorie.

Nel campionato Silver, sempre targato Msp, la capolista Last Ride continua la sua marcia trionfale conquistando il quarto successo consecutivo grazie all’8-3 rifilato all’Fnc 2.0, seconda forza del torneo. Il Jegerkusen, terzo in classifica, supera Le Barbie 7-5, mentre il Bardena ha la meglio sul Vlc con un 6-4. Il match tra Emozioni C5 e La Villa si chiude con un combattuto 6-5. In classifica, il Last Ride resta saldamente al comando con 12 punti, seguito dall’Fnc 2.0 a quota 10. A 7 punti troviamo Jegerkusen, La Villa e Bardena, mentre a 4 si piazzano Mambo F.c ed Emozioni C5. Fanalino di coda, Le Barbie e Vlc chiudono la classifica con 3 punti.