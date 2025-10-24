Campionato Ebl,. Ferrara Baseball finisce quarta

I Wizards di Villafranca vincono il campionato, Ferrara Baseball finisce al 4° posto. Giungono al termine i playoff del campionato amatoriale EBL 2025, con la giornata conclusiva che ha visto la partecipazione di ben quattro squadre sul diamante di Marrara. Si sono infatti disputate nell’ordine la finale per il 3°/4° posto, che ha visto il Ferrara Baseball impegnato contro l’Elite Rovigo, e la finale vera e propria, con i campioni in carica Wizards Villafranca contro i Viking Roosters di Faenza-Godo. La partita comincia con il primo inning che trascorre indenne, mentre alla fine del secondo il Rovigo si porta in vantaggio per 1-2. Il terzo inning viene anch’esso dominato dalle difese di entrambe le squadre che impediscono ai rispettivi avversari di segnare punti. I ferraresi pareggiano nella parte alta del 4° inning, ma non riescono a capitalizzare oltre. Nel 5° inning, caratterizzato da una bella doppia di A. Gentili che supera la rete di fine campo, i ferraresi recuperano 2 punti, portandosi a una sola lunghezza dagli avversari. Tuttavia l’Elite nella parte bassa del 5° riesce a riempire le basi, facendo optare il Ferrara per un cambio sul monte. Un altro punto entra per il Rovigo che così si porta in vantaggio sul 4-6. Gli ultimi inning non vedono variazione di punteggio, con il partente Bettoni che riesce a chiudere la partita, ed i ferraresi che non riescono a produrre turni di battuta nel finale in grado di impensierire gli avversari. Il terzo posto in campionato va quindi all’Elite Rovigo.