Campionato giovanile: Ariosto serie B sconfitta a Prato, vittoria per l'Under 18 a Malo

Terminato il massimo campionato di serie A1, prosegue a pieno regime tutto il movimento giovanile.

La seconda formazione dell’Ariosto, impegnata nel campionato di serie B, è tornata sconfitta dalla complicata trasferta a Prato, con le toscane che comandano la classifica a punteggio pieno che si sono imposte con il punteggio di 27-24. Non è stata sufficiente la buona prestazione di Degli Uberti, che con otto reti personali è risultata miglior realizzatrice, bene anche Guarelli e Badiali con quattro reti a ciascuna.

Vittoria in trasferta invece per la selezione Under 18, che si è imposta a Malo, nel vicentino, con il punteggio di 25-23, sfruttando l’ottima prestazione di Badiali, autrice di dieci marcature. Positive anche le solite Guarelli e Degli Uberti, rispettivamente con cinque e sette reti a referto.

Tornano sconfitte dalla trasferta di Imola in casa della Pallamano Romagna le giovanissime della Under 16 con il punteggio di 29-19, con Obaseki migliore realizzatrice con sei reti personali.