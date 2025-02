Campionato IFL2. Il ruggito delle tigri a Ravenna. Bengals Brescia, buona la prima

Partenza col piede giusto per i Bengals Brescia, che nella prima giornata dell’IFL2 di football americano si sono imposti 36-14 (10-7; 14-0; 3-0; 9-7) in casa dei pur determinati Chiefs Ravenna. Anche se siamo solo alle battute iniziali di una stagione che si preannuncia molto combattuta e se rimane valido il motto dell’head coach Umberto Maggini che chiede ai suoi giocatori di continuare a migliorare, il primo passo della nuova stagione è senza dubbio positivo per la formazione bluargento. I romagnoli cercano di riemergere, ma gli ospiti riescono a tenere il vantaggio in conclusione del primo quarto, prima di operare l’allungo decisivo nella seconda frazione di gioco.

Una pressione che porta le due contendenti a metà partita sul 24-7 per i bresciani. A questo punto i Bengals hanno l’opportunità di gestire il vantaggio negli ultimi due quarti. Domenica le Tigri torneranno in campo per affrontare una sfida tutta da seguire come quella in casa dei Saints Padova.

Luca Marinoni