Campionato IHL. Derby lombardo a Bergamo. I Lions ospitano i Frogs Legnano

Secondo appuntamento di campionato per il football americano, con i FROGS Legnano che dopo il vittorioso esordio (20-14) al “Mari“ contro i Dolphins di Ancona, saranno in trasferta contro i Lions Bergamo, nel pomeriggio alle ore 14.00.

Tornati quest’anno in IFL, i Lions hanno esordito la scorsa settimana fuori casa con una sconfitta contro i Panthers Parma, campioni in carica.

"Tornare al Mari è stata un’emozione incredibile, non potevamo chiedere di meglio. Adesso andiamo a giocare in trasferta contro un team che, pur essendo alla prima stagione di ritorno in IFL, ha mostrato un buon livello di gioco e ha al suo interno elementi di grande esperienza: non va dunque sottovalutato – avverte Ettore Guarneri, presidente dei FROGS Legnano - Per quel che ci riguarda stiamo lavorando su alcune cose da aggiustare per arrivare pronti al match di domani".

