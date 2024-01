Campionato IHL. Varese inarrestabile, batte anche Appiano. Quindicesimo ko per Milano in Division I

Non si ferma la marcia dei Mastini Varese. Nella terza giornata del Master Round di IHL i gialloneri sfatano il “tabù“ Appiano - unica squadra ad aver sempre sconfitto i lombardi in stagione - battendo i tirolesi 4-1 in rimonta. Nonostante le numerose assenze, la cabala sfavorevole e lo svantaggio iniziale Varese prende velocemente il controllo della gara pareggiando con Borghi a metà primo tempo. Sospinti dal tifo caloroso dell’Acinque Ice Arena, i Mastini nel secondo e terzo periodo alzano il livello dilagando grazie a due gol di Pietroniro e a uno di Naslund. "Abbiamo tante assenze ma la grinta è quella giusta e sono certo che raggiungeremo i nostri obiettivi", spiega a fine match Borghi.

Varese centra così la settima vittoria di fila tra Campionato e Coppa Italia e vola da sola in testa al girone. Questa sera alle 20.30 gli uomini di coach Czarnecki ospiteranno Feltreghiaccio nel ritorno dei quarti di finale di coppa: a Varese, dopo il successo dell’andata, basta un pareggio per raggiungere le Final Four.

Alla stessa ora scenderà in campo anche il Como, chiamato ad una vera impresa contro Pergine per andare in semifinale, visto il 10-1 con cui i trentini hanno vinto la gara di andata. I lariani intanto nel weekend hanno mantenuto il terzo posto, nonchè ultima piazza valida per i playoff scudetto, nel Qualification Round superando 5-2 il fanalino Dobbiaco.

Sempre nel fine settimana è partita la seconda fase di IHL Division I con Chiavenna e Devils Milano entrambe sconfitte. I verdeblu hanno ceduto 3-2 di misura contro Gherdeina mentre i meneghini sono crollati 14-0 contro Vinschgau. Per i rossoneri è il quindicesimo ko su altrettante gare in stagione: le difficoltà e gli obiettivi differenti rispetto alle altre rivali sono noti da mesi, ma questi numeri non fanno onore al glorioso anche se ormai spento blasone dell’hockey ghiaccio milanese, che nel 2024 compirà cento anni di storia.

Alessandro Stella