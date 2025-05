Campionato Italiano a squadre ragazzi: N.S. Emilia brilla a Riccione

Domenica 18 maggio allo Stadio del Nuoto di Riccione si è tenuto il Campionato Italiano a squadre ragazzi. La classifica finale separata tra maschi e femmine, data dai punti guadagnati dagli atleti nelle singole gare e nelle staffette, ha visto per la nostra regione gli atleti di N.S. Emilia (con tanti ferraresi in vasca e partecipanti alle gare) guadagnarsi il 4° posto per le ragazze e il 5° posto per i ragazzi, di seguito i risultati ottenuti da tutti gli atleti.

Ragazze

Martina Bertani 10^ 100 rana e 12^ 200 rana

Giada Bottura 5^ 400 stile e 9^ 400 misti

Giorgia Bulzoni 2^ 200 farfalla, 3^ 100 farfalla e 4^ 100 dorso

Giada Ciocci 1^ 200 stile e 200 misti, 3^ 50 e 100 stile

Nicole Fantuzzi 10^ 200 dorso

4^ Staffetta 4x100 misti (Fantuzzi-Bertani-Bulzoni-Trentini)

8^ Staffetta 4x100 stile (Armari-Bertani-Giani-Trentini)

Ragazzi