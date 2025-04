Campionato Italiano Assoluto FOPE: spettacolo e adrenalina a Le Siepi di Cervia

L’atmosfera si scalda al circolo cervese, che da giovedì a domenica ospita il Campionato Italiano Assoluto FOPE di salto ostacoli, evento clou del calendario equestre nazionale. Un lungo weekend tra spettacolo, tecnica e adrenalina, con oltre 550 cavalieri e amazzoni e 560 cavalli pronti a sfidarsi sui campi del celebre impianto romagnolo. Anche quest’anno Le Siepi si confermano punto di riferimento per il massimo evento nazionale di disciplina: ottava edizione ospitata, quinta consecutiva, e un sold out di iscrizioni che premia l’enorme sforzo organizzativo.

I percorsi – firmati dal celebre Uliano Vezzani, tra i migliori chef de piste al mondo – accoglieranno tutte le principali categorie tricolori: Campionati Assoluti: Seniores; Militare Interforze e Ambassador Criterium: Seniores e Amazzoni; Trofei e categorie aggiunte. Grande novità 2025: debutta il Campionato Assoluto Under 25, nuova vetrina per i giovani talenti in corsa per un posto a Piazza di Siena e nella squadra italiana di Coppa delle Nazioni.

Il momento più atteso sarà naturalmente l’Assoluto Seniores: in palio ci sono il titolo tricolore e l’accesso al prestigioso CSIO di Roma – Piazza di Siena Master d’Inzeo, giunto quest’anno alla sua 92ª edizione.

Tra i big in gara figurano giovani talenti e veterani, tra cui i già campioni italiani: Emilio Bicocchi, oro nel 2005, 2009 e 2016, Arnaldo Bologni, (1993 e ’95), e Luca Marziani, (2019 e 2021). Oltre a Marziani, 1° aviere scelto, tra gli atleti in divisa spiccano per la Polizia di Stato: Luca Coata, Federico Ciriesi e Michael Cristofoletti; per l’Arma dei Carabinieri: Bruno Chimirri, Emanuele Gaudiano e Massimo Grossato, vicecampione italiano in carica, - presente anche Giacomo Casadei, ma nel Campionato Interforze -. Per l’Assoluto Seniores occhi puntati inoltre su Giuseppe Rolli, Fabio Brotto, Guido Grimaldi, Elia Simonetti, Roberto Turchetto, Ludovica Minoli, Giacomo Bassi, Paolo Paini, Paolo Adamo Zuvadelli, Riccardo Pisani, Omar Bonomelli. Una sfilza di nomi eccellenti, che si confronterà nelle due prove in programma sullo spettacolare campo in erba delle Siepi. La prima prova dell’Assoluto, venerdì mattina alle 11, impegnerà i binomi su ostacoli di un metro e 50, mentre la seconda prova, sabato, vedrà le barriere issate a un metro e 60. A fianco dei campioni italiani c’è Fope, prestigioso brand della gioielleria made in Italy, partner d’eccezione. Diretta streaming sul sito della Fise. L’ingresso al centro è libero per il pubblico (orari su www.lesiepicervia.it).