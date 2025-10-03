Campionato italiano balestra, affermazione della cagliese. Maddalena Camilloni fa la storia: prima donna a vincere il tricolore

Si è svolto il XXI campionato italiano di balestra manesca Litab. A trionfare è stata la cagliese Maddalena Camilloni, appartenente alla Compagnia dei Balestrieri dell’Oca di Cagli. Ha scritto la storia di questa disciplina, poiché si tratta della prima donna in assoluto a diventare campionessa italiana nel tiro alla balestra manesca. "Sono molto felice – afferma Maddalena –. Ringrazio la mia famiglia che condivide con me questa passione, tutta la meravigliosa compagnia dei Balestrieri di Cagli, l’associazione Giochi Storici e tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto". Un appuntamento, quello di Mondaino, imperdibile per gli appassionati di rievocazioni storiche, tradizione e sport antichi. La manifestazione ha visto la partecipazione delle migliori compagnie di balestrieri italiane affiliate alla Lega Italiana Tiro alla Balestra, un’attività che richiede precisione e abilità, oltre che conoscenza della disciplina storica. Un risultato per Maddalena che non è solo sportivo, ma simbolo di passione, talento e determinazione a conferma di una tradizione che a Cagli è ben radicata. La compagnia dei Balestrieri dell’Oca di Cagli partecipa tutto l’anno, con i propri balestrieri, a questi prestigiosi tornei in giro per l’Italia così come al Palio dell’Oca.

am.pi.