Campionato Italiano di Fondo: Trionfo del Canoa Club Ferrara a Sabaudia

Con il campionato italiano di Fondo, sulla distanza di 5000 metri per le categorie della Canoa e 2000 metri per la Paracanoa, si è aperta ufficialmente la stagione agonistica per il settore velocità del Canoa Club Ferrara. Alla manifestazione, svoltasi a Sabaudia in provincia di Latina sulle acque del Lago Paola, hanno partecipato tutti i big della canoa nazionale e oltre 800 atleti provenienti da 90 società italiane, numeri importanti che danno ancora più prestigio ai risultati ottenuti dagli atleti ferraresi.

Conquistano il titolo italiano Pola Dianati in C1 e ancora Pola Dianati in equipaggio con Sara Arkaxhiu in C2. Medaglia d’argento per Sara Arkaxhiu in C1, e per l’equipaggio composto da Serena Boari e Francesca Carletti in C2. Medaglia di bronzo per Serena Boari in C1 e per l’equipaggio del K4 composto da Vittoria Melotti, Beatrice Tieghi, Giorgia Ferranti e Marta Colombani.

Per la Paracanoa Massimo Sicchiero si laurea campione italiano nella categoria B2 sui 2000 metri sia in K1 che in K2 in equipaggio con Claudio Di Nunzio. Due titoli italiani anche per Giada Petroccia che vince il titolo nella categoria B3 sia in K1 che in K2 con Elena Celtini. Ottima medaglia d’argento per Eddine Saif Gasmi in categoria VL1.

La squadra partita per la lunga trasferta di Sabaudia, era composta anche da Ines Ged, Lucrezia Guerzoni, Ian Covas, Filippo di Barbora, Mattia Lo Brutto e Zeno Santimone.