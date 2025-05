Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2025: sfide spettacolari a Rimini

La prima prova del Campionato Italiano di Moto d’Acqua 2025 si terrà da oggi a domani. Le gare inizieranno, in entrambi i giorni, alle 11 e andranno avanti fino al primo pomeriggio con le premiazioni finali previste 30 minuti dopo la fine dell’ultima gara. I migliori piloti italiani sono pronti a sfidarsi in diverse categorie, tra cui Ski, Runabout, Freestyle ed Endurance. L’evento, organizzato dal Club Nautico Rimini con il supporto della FIM e delle istituzioni locali, non è solo una gara, ma un’opportunità unica per il pubblico di vedere i campioni in azione. Il presidente del Club, Gianfranco Santolini, ha sottolineato l’importanza "di questa manifestazione per il territorio e per il coinvolgimento della comunità".

Tra i protagonisti di quest’anno, ci sono piloti di grande esperienza come Alessandro Urbinati, istruttore federale, che parteciperà nella categoria Senior, insieme a Luca Ferrari, già vincitore di titoli nazionali, europei e mondiali. Ci saranno anche Giovanni e Giordano Pecci, che, con la loro passione per la motonautica, sono pronti a farsi valere. Ma non mancano anche giovani promesse, come Federico Raggini e Giacomo Morri, che si affacciano sulla scena agonistica con grande entusiasmo. Ogni categoria offre sfide spettacolari: dalla velocità pura delle moto Runabout, che raggiungono velocità fino a 145 km/h, alle evoluzioni acrobatiche della classe Freestyle e le gare di Endurance, che metteranno alla prova la resistenza dei piloti su percorsi lunghi e impegnativi.