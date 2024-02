Campionato italiano di pattinaggio indoor La Roller Civitanova ottiene buoni risultati, terzo posto per Baldassarri nella prova crono Gli atleti della Roller Civitanova ottengono buoni risultati al Campionato italiano indoor di pattinaggio a Pescara, piazzandosi 25esimi su 85 società. Terzi e sesti posti per Susanna Baldassarri, decimo per Samuel Polverini. Coach e presidente soddisfatti per le prestazioni.