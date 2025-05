Campionato Italiano di retrorunning a Zocca: un evento unico nel suo genere

Il retrorunning, la corsa all’indietro, è uno degli sport più singolari del mondo tipo di corsa particolarmente diffusa in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti. Dalle nostre parti non è ignoto, e la prossima settimana tornerà in auge a Zocca: sabato 31 maggio, infatti, proprio Zocca ospiterà il 23esimo Campionato Italiano AICS di corsa all’indietro, per la prima volta nella storia sul territorio modenese.

Promotrice dell’evento, patrocinato dal Comune di Zocca, è la società Atletica Zocca che da ormai oltre due anni divulga la particolare disciplina grazie anche alla presenza di alcuni atleti della Nazionale Italiana che hanno di recente partecipato a ’Tu Sì Que Vales’.

"Dopo aver organizzato l’ultimo Campionato del Mondo prima che la pandemia fermasse tutto e rischiasse di fare scomparire le gare di retrorunning, meditatavamo da tempo di portare a Zocca un evento di questo genere e grazie alla disponibilità del Comune di Zocca, di AICS Modena e dell’AIRR possiamo proporci retrocorrendo e facendo soprattutto retrocorrere: parafrasando un illustre concittadino, siamo ancora qua", commenta il presidente Francesco Del Carlo.

Organizzatore e campione italiano in carica è il vignolese Alberto Venturelli (nella foto): "Un evento cercato e voluto e che punterà soprattutto sulla presenza dei giovanissimi e dei neofiti che hanno voglia di provare e divertirsi passando un pomeriggio diverso". La gara sarà aperta a chiunque anche a livello non competitivo su 3 distanze. Appuntamento sabato 31 in Via del Mercato a Zocca con iscrizioni a partire dalle 14.30 con via previsto alle ore 16.