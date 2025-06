Campionato italiano di velocità in salita: sfida a due ruote sui tornanti dello Spino

Tornano a rombare i motori in questo fine settimana sui tornanti dello Spino, ma sono quelli a due ruote, visto che le auto – a seguito principalmente di problemi legati al fondo della provinciale 208 – non corrono più (per ora) dal 2021. Ci sono in ballo punti importanti nel terzo e quarto round del campionato italiano di velocità in salita. Fra sessioni di prove e gare, i centauri saliranno per ben otto volte, nelle giornate di oggi e di domani, l’impegnativo tracciato di 2410 metri (con pendenza media del 6,14%) che ha la stessa linea di partenza di quello della cronoscalata automobilistica ma con il traguardo posizionato nella zona di Fontandrone, poco prima del bivio per Caprese Michelangelo.

Un tracciato misto e allo stesso tempo veloce, di quelli che mettono alla prova anche l’abilità alla guida. La Pro Spino Team è ancora protagonista della situazione in tandem con il Moto Club Paolo Tordi di Cesena: "Siamo ancora all’inizio della stagione – ricorda Lorenzo Tizzi Corazzini, presidente della Pro Spino Team – per cui si tratta di gare molto attese e con battaglie davvero interessanti. Oltretutto, le condizioni atmosferiche sembrano essere a noi favorevoli".

Elenco degli iscritti alla mano, sono 125 i concorrenti al via, suddivisi nelle varie categorie fra campionato (Civs), storiche e Climber, alle quali possono partecipare tutti gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana. Fra i campioni della specialità, spicca senza dubbio Maurizio Bottalico, già detentore dei titoli europeo e tricolore nella 600 Supersport, in sella alla sua Honda 600 4T, ma è bene citare anche Daniele Stolli con la Triumph 765 e Francesco Maria Piva su Honda 1000, tutti nella Superopen.

C’è anche un pilota originario di Pieve: Mirko Balzoni, adesso residente a Cesena, anche lui in sella alla Honda 600 e con doppia partecipazione come Bottalico e Stolli. Il programma della manifestazione è in fotocopia: sia oggi che domani, infatti, sono in programma due sessioni di prove ufficiali a partire dalle 11 e poi il via di gara 1 alle 14 e quello di gara 2 alle 16, con successive premiazioni. Pur non essendo un momento storico non certo dei migliori, la partecipazione quantitativa è da considerare più che buona; se non altro, sono stati confermati i numeri degli anni passati.