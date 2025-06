Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Il senese Croccolino conquista il terzo posto

E’ iniziato con un ottimo terzo posto, al leggendario autodromo Pietro Taruffi di Vallelunga, il campionato Italiano Gran Turismo Sprint di automobilismo per il pilota senese Filippo Croccolino (foto), alla guida della Ferrari 296 GT Cup "Decima" del team Best Lap. Un piazzamento da podio alla fine di una gara infuocata. Croccolino è scattato dalla quinta casella e con un’ottima partenza si è portato immediatamente nelle prime posizioni. Nel corso della gara, alquanto ricca di colpi di scena, si è dovuto districare in numerosi sorpassi che lo hanno portato nella terza posizione che ha ben difeso sino al termine della competizione. Un primo atto della stagione in pista dagli esiti davvero benauguranti per Croccolino in vista del prosieguo del cammino 2025, in cui la Ferrari 296 GT Cup "Decima" sarà sicuramente impegnata ad ottenere i migliori risultati. I prossimi appuntamenti del calendario agonistico: dal 20 al 22 giugno a Monza per la gara dell’Endurance e dall’11 al 13 luglio sul tracciato del Mugello per il secondo impegno in programma per il campionato Sprint.