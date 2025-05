Campionato Italiano GT Endurance: Successi Modenesi a Misano Adriatico

Sul circuito di Misano Adriatico si sono accesi i motori del Campionato Italiano GT Endurance che ha portato podi ai colori modenesi. Seconda posizione assoluta per la Lamborghini Huracan GT3 Evo del team di Mirandola Imperiale Racing condotta dal trio composto da Denes - Cola - Guidetti, mentre la seconda Lamborghini di Imperiale Racing ha conquistato la terza posizione di classe GT3 AM con i driver Zonzini - Tarabini - Colombini.

Buon debutto nell’italiano endurance per il pilota di Spilamberto Matteo Bergonzini, terzo di classe GTCup 2 - AM a bordo di una Porsche 992 del SP Racing Team condivisa con altri due driver, Fabio Fabiani e Dimistris Deverikos. "Sono contento di questo debutto - ha spiegato Matteo Bergonzini -. Nonostante la gara abbia avuto diverse sospensioni in regime di bandiera gialla per incidenti, sono riuscito a portare la Porsche 992 della Sp Racing Team fino al secondo posto di classe, poi con i cambi pilota e bandiere gialle abbiamo concluso la gara sul terzo gradino del podio. Ringrazio la Sp Racing, Giovanni Minardi, gli sponsors e gli amici che mi hanno supportato in questo debutto".

Terzo posto di classe GTCup 1 - Pro Am per il sassolese Edoardo Barbolini, in gara con una Ferrari 296 Challenger di AF Corse condivisa con Leonardo Megna e Vincenzo Scarpetta. "Bellissimo weekend – ha raccontato Edoardo Barbolini – siamo andati forte fin dalle prove libere ed anche le qualifiche sono andate bene, la gara invece non come volevamo per una rottura di un semiasse prontamente sostituito dalla scuderia, ma che ci ha penalizzati in classifica".

Sul versante rally, buona prestazione del pilota di Montefiorino Giacomo Guglielmini che al Rally Elba, prima gara del Campionato International Rally Cup ha ottenuto un buon secondo posto di classe Rally4 al termine di un accesa battaglia fino all’ultimo metro di prova speciale.