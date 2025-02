Campionato italiano Indoor a Pordenone. Compagnia Arcieri. Doppia medaglia

Medaglie importanti e buoni piazzamenti per la Compagnia Maremmana Arcieri a Pordenone durante il Campionato Italiano Indoor.Si è conclusa con buone notizie per la società grossetana la competizione più attesa della stagione indoor. E la squadra di Grosseto è tornata a casa con due bellissime medaglie: quella d’argento di Vittoria Capuccini nell’arco olimpico categoria "Ragazze" e quella di bronzo di Niccolò Mazzuoli nell’arco olimpico categoria "Allievi".Da segnalare anche il quinto posto per Ilaria Tognozzi nell’arco olimpico categoria "Juniores", il quarantaseiesimo posto per Cristian Bertoldi nell’arco olimpico categoria "Juniores", poi il settimo posto per Serena Pepi nell’arco olimpico categoria "Ragazze", il nono posto per Mattia Menditto nell’arco olimpico categoria "Allievi", l’ottavo posto per la squadra Olimpico Junior Femminile (Ilaria Tognozzi, Alessia Bilisari e Sara Fruscoloni); il sesto posto per Matteo Bilisari nell’arco olimpico categoria "Senior". Quest’ultimo è stato poi l’unico ad accedere alla fase a scontri diretti, nei quali, purtroppo, ha ceduto il passo a Michele Frangilli (plurimedagliato olimpico) che stoppa subito la sua corsa agli ottavi di finale.Ad accompagnare i ragazzi c’era l’allenatore Fabio Giomi, che ha seguito gli atleti. Una spedizione, quella maremmana, tutto sommato positiva visto il livello che c’era in gara. La società biancorossa da anni si è concentrata sul settore giovanile, ponendo le basi per il futuro ed infatti a livello di categorie giovanili i giovani della Compagnia Maremmana Arcieri sono in Toscana una delle compagini più forti. Piano piano i risultati però stanno arrivando anche a livello nazionale, e i posizionamenti della manifestazione di Pordenone ne sono l’esempio lampante. Un movimento, quello grossetano, che si sta allargando a vista d’occhio dopo anni di grande lavoro e passione da parte dei tecnici.