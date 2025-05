Campionato italiano master llca: oltre 120 velisti a Civitanova per un evento spettacolare

Vela di alto livello nelle acque di Civitanova. Attesi da venerdì a domenica oltre 120 velisti provenienti da tutta Italia. Un grande evento il Campionato italiano master llca che si svolgerà nella rada del Club Vela con protagonista atleti over 30 di una classe velica olimpica, suddivisa nelle categorie Ilca 6 (maschile e femminile) e Ilca 7 (maschile).

La manifestazione è stata presentata nella sede del Coni Marche, presenti gli organizzatori, Fabio Luna presidente del Coni Marche, Elisa del Zozzo presidente Fiv Marche, Marco Cicchinè, delegato regionale Ilca, Claudio Morresi, vicesindaco di Civitanova. Il Club Vela Portocivitanova curerà l’organizzazione in collaborazione con la Federazione vela e la Classe Ilca nazionale, e con i patrocini di Coni Marche, Regione Marche e Comune di Civitanova.

Uno dei team più rappresentati sarà quello civitanovese, a conferma della crescita costante del movimento velico locale. Per il Club Vela scenderanno in acqua i timonieri Ilca 7 Luca Basso, Francesco Pierdomenico, Luca Pierdomenico, Daniele Regolo, Michele Regolo (già azzurro a Londra 2012) e Claudio Vallesi, oggi tecnico dell’agonistica civitanovese. Fra gli Ilca 6, il plurititolato iridato Alessio Marinelli e Giacomo Sabbatini, anche per lui un brillante passato da agonista e oggi responsabile tecnico della X Zona (Fiv Marche).

Il programma prevede tre giorni di regata, tre prove al giorno (meteo permettendo) partendo dalle 13, fino alla premiazione nel tardo pomeriggio di domenica. "Il nostro club deve tanto al mondo Ilca – sottolinea Mazzaferro – che da oltre 20 anni ha avvicinato alla vela e all’agonismo molti giovani, spinti pure dall’esempio di atleti plurititolati come Regolo, Marinelli fino alle ragazze più giovani, come Cicchinè, Iuorio e Belletti, solo per dirne alcune".

Luna ha sottolineato "la dimensione spettacolare del campionato, specie se i campi di regata sono a ridosso di anfiteatri naturali come il lungomare di Civitanova". "Un altro grande evento di sport sul mare, è un grande onore per la nostra amministrazione" le parole di Morresi.