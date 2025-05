Campionato Msp calcio a 5: Shalke 104 e Hertha Vernello in lotta per il titolo

Penultima giornata di campionato per il torneo Msp di calcio a 5. Nel campionato Gold la sfida per il primo posto in classifica è ancora molto aperta. Le due contendenti, rispettivamente Shalke 104 e Hertha Vernello, sono distanziate di appena un punto in vetta. L’Hertha Vernello, appunto, ha spazzato via l’Ac Feudo con un netto 5-1. Lo Shalke 104 ha risposto col botto: 6-0 al Park Fc, senza possibilità d’appello. Nel frattempo, non sono mancati altri match ricchi di emozioni.

Terronia – Eagles è finita 12-8 in una gara spettacolare, dal sapore quasi cestistico. Infine, vittoria secca anche per la Bottega di Polmi, che ha travolto i Morettini con un eloquente 6-0. In classifica lo Shalke 104 si trova al primo posto con 37 punti, frutto di 12 vittorie, 1 pareggio e solo 2 sconfitte. Subito dietro, a 36 punti, l’Hertha Vernello continua a viaggiare a ritmo altissimo ed è ancora un contendente per il primo posto finale.

Terza posizione per i Prosques, a 34 punti, che restano agganciati al treno delle prime, mentre più staccato è l’Ac Feudo a 29 punti. Ancor più indietro il Park Fc con 23 punti. Nella seconda metà della classifica troviamo Bottega di Polmi e Eagles a pari merito con 16 punti, seguiti dal Terronia a 9. Ultimi, ancora fermi a zero, i Morettini, che restano l’unica squadra senza vittorie.

Nel campionato Silver, il Last Ride ha praticamente chiuso la questione campionato: si trova in testa con 37 punti a una giornata dalla fine, con una differenza reti favorevole sul Bardena, secondo in classifica. Il Last Ride, che ha osservato un turno di riposo, ha visto ridursi il vantaggio sul Bardena, che ha vinto 5-2 contro Le Barbie. Vittoria larga anche per lo Jegerkusen, che ha travolto il Vic con un roboante 7-3. A completare il quadro, il successo del sempre concreto Fnc 2.0, che ha piegato La Villa per 5-2. Infine, è arrivata la vittoria anche per Emozioni C5, che ha avuto la meglio su un buon Mambo Fc per 5-3.