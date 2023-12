Campionato nazionale. I Condor trionfano e conquistano il secondo posto

Prima vittoria stagionale per i Condor Grosseto, che travolgono in trasferta per 36 a 21 i Titans Romagna scavalcandoli al secondo posto nel girone Nord del campionato nazionale di football a sette. Sul campo di Forlì i biancorossi hanno dato vita a una bellissima gara, molto combattuta, e dominata dalle difese almeno fino all’half time. Subito in vantaggio i Condor con un doppio touchdown, che subiscono però a inizio terzo quarto la rimonta dei padroni di casa che passano in vantaggio per 14-12. I ragazzi di coach Del Dottore non mollano e tornano di nuovo in vantaggio, portandosi addirittura sul 26 a 14 grazie a una grande corsa di Setti che si conclude in touchdown. Adesso la classifica torna a sorridere, con i Condor Grosseto secondi e dietro solo ai Red jackets Sarzana, primi con due vittorie su due gare.