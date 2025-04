Campionato Primaverile ORC e Veleggiate Rating Fiv: nuove sfide al Circolo Nautico Sambenedettese

Oggi e domenica 27 aprile al Circolo Nautico Sambenedettese si terranno rispettivamente la II e III tappa del Campionato Primaverile ORC e Veleggiate Rating Fiv. Si tratta, dunque, di due appuntamenti dedicati alla vela d’altura, ossia la navigazione in mare aperto. La prima tappa, il mese scorso, è stata caratterizzata da condizioni meteo impegnative: "Ci auguriamo che le prossime possano essere contraddistinte da circostanze diverse - afferma Andrea Novelli, direttore sportivo del Circolo Nautico - per permettere agli equipaggi di esprimersi al meglio. Ora ci prepariamo a queste due nuove tappe, in attesa del Trofeo Aleandri e della Regata dei Quattro Porti che si terranno a maggio. Aspettiamo il finale di questo emozionante campionato perché la vittoria è totalmente incerta, data la classifica molto corta". La prima tappa del Campionato Primaverile ORC e Veleggiate Primaverili Rating Fiv, ilo 30 marzo, ha visto al primo posto assoluto della gara l’imbarcazione del Cns Adrenalina di Bruno Bucciarelli e Franco Gaspari, seguita da Poquito di Francesco Gulli, sempre del CNS, e da Isola delle Rose di Roberto Strappati, della Lni Ancona. Nei gruppi ORC, il gruppo 1 è stato vinto da Adrenalina, i gruppi 2 e "minialtura gruppo M" sono stati vinti da Isola delle Rose, mentre "Niente Paura" di Gabriele Ferretti ha vinto la categoria Rating FIV, seconda Miledi di Massimiliano Terenzi, entrambe del CNS: quest’ultima ha anche vinto la categoria "X2", due membri d’equipaggio.

Stefania Mezzina