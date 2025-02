Campionato regionale a Livorno. Barbanella Uno. Sul podio undici volte

La seconda domenica di gare del 2025 di ginnastica artistica femminile si è aperta con una serie di eclatanti successi per la Polisportiva Barbanella Uno, società con "base" in via Mercurio che da anni è specializzata in questa disciplina.

Le giovani atlete della società grossetana hanno preso parte alla prima prova individuale del campionato regionale di categoria Lc3 e Ld3 base ed avanzato "Zona Mare", portando a casa grandi soddisfazioni, in quel di Livorno, accompagnate dalle proprie allenatrici. Quattro primi posti, cinque secondi posti e due terzi posti, nelle varie categorie, per le ragazze della Polisportiva grossetana che hanno ottenuto un buon bottino di medaglie. Questi tutti i risultati delle atlete grossetane nella trasferta livornese.

Nella categoria Lc3 base A2 conquista la medaglia d’argento Emma Mori, seguita dalla compagna di squadra Miriam Di Gregorio, terza classificata. Nell’ Lc3 base A3, invece, medaglia di bronzo per Mia Del Ghianda e, a conclusione di questa categoria, è salita sul gradino più alto del podio Ambra Conti nell’Lc3 avanzato senior 2.

Passando alla categoria Ld3 base, medaglia d’oro per Perla Girelli e Daria Pezzuto e medaglia d’argento per Luce Girelli, Naike Venturi (nella categoria senior 2) e Petra Parmesani (categoria A5).

Per concludere in bellezza, nella categoria Ld3 avanzato junior 1, vince Greta Burgassi e si classifica seconda Sofia Biagiotti (in senior 2). Ottime anche le prestazioni di Linda Zambernardi e Alessia Lori che, a causa di qualche piccola incertezza, sfiorano il podio conquistando comunque due ottimi quarti posti.

"Si conclude così una giornata estremamente gratificante non solo per noi – spiegano le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali –, ma anche per le giovanissime ginnaste, molte delle quali al loro esordio in categoria".