Campionato regionale Csi, brilla Bianca Milinciani. Agli indoor Banchetti vola nel salto in lungo

Ai campionati regionali Csi, che si sono svolti ad Altopascio, si sono messi in mostra gli atleti della Bbp Athletic. Bianca Miliciani (in foto), del 2015, ha vinto nella sua categoria Eso A nonostante una caduta in partenza. "Bianca sta crescendo in condizione e di testa e quest’anno, se avrà continuità e consapevolezza, potrà togliersi tante belle soddisfazioni". Negli adulti sul cross corto si sono ottimamente piazzati Alessandro D’Aniello, Sara Fierli, Elisa Fausti e Francesca Andreini. Successi anche a Firenze ai Campionati Regionali indoor di salto in lungo. Nella categoria Ragazze si è messa in grande evidenza Aurora Banchetti che si è piazzata al secondo posto con un grandioso 4.50mt migliorando il suo personale outdoor di ben 17cm. Nello stesso evento in gara anche Gabriele Serafini che al suo primo anno di Ragazzo centra un buon 4.05mt, considerando che questa era la sua prima prova con pedana di stacco con misura ridotta rispetto alla sua categoria precedente, Eso A.