Campionato Regionale di Ginnastica Artistica: Trionfo degli Allievi Gold e Successo delle Squadre Silver

Sabato tra le mura amiche del Palagym si sono svolti una prova del campionato regionale di ginnastica artistica maschile, nello specifico la seconda individuale per gli Allievi Gold e la prova unica a squadre Silver. I palestrini hanno fatto registrare ottime prove, portando a casa un numero incredibile di medaglie e vincendo tutte le prove Gold dove erano impegnati, ben cinque categorie su sei. Andiamo per ordine a vedere i risultati della prova e del campionato, partendo dai Gold.

Allievi 1: oro per Marius Manole, argento per Sebastian Moisei, 7° Matteo Gessi (stesse posizioni nella classifica finale del Campionato Regionale);

Allievi 2: oro per Mattia Massarenti; 8° Cristian Rafael Fernandez Di Caro (anche in questo caso posizioni confermate nel Campionato);

Allievi 3: oro per Josè Alberto Brina Kiokia, argento per Ettore Malacarne, bronzo per Kevin Rimessi. Nella globalità del campionato si registra la vittoria di Matteo Ticcò, seguito dai compagni Josè Alberto, Ettore e Kevin;

Allievi 4: oro per Federico Fogli, che vince anche il Campionato;

Allievi 6: oro per Andrea Bertasi, argento per Francesco Bertarelli (anche qui stesse posizioni nel campionato).

Per quanto riguarda i Silver a squadre bene la gara degli allievi LA, unici in gara, con Mirko Azzari, Marco Descrovi, Michelangelo Dzode Kengne e Martino Ravasini, al loro esordio in questo genere di prova, nella quale sono stati accompagnati dal tecnico Tommaso Gessi, molto soddisfatto come tutti gli allenatori impegnati, Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Lorenza Lorja e Martina Ardizzoni.

Artistica femminile in gara a Rimini. Buona prova delle ginnaste della Palestra Ginnastica Ferrara nella seconda prova del Campionato Regionale Silver Eccellenza avanzato. La squadra palestrina, che ha scelto di partecipare alla gara di livello superiore dopo la prima tappa, formata da Maria Panato, Gaia Sacchi, Vittoria Valdinoci e Camilla Vassalli chiude al terzo posto, mostrando ottimi esercizi su tutti e quattro gli attrezzi.