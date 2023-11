CAMPIONATO REGIONALE. L’Arcobaleno a Livorno fa incetta di medaglie

Prato sta ancora leccandosi le ferite e contando i danni, a seguito dell’alluvione della scorsa settimana. Lo sport pratese continua tuttavia a regalare successi. Può ad esempio sorridere l’Arcobaleno, sul piano agonistico: a Livorno si è svolta nei giorni scorsi la prima prova del campionato regionale di ginnastica artistica, per quanto riguarda il "duo". E le ginnaste pratesi hanno ben figurato, riuscendo a tornare a casa con numerose medaglie. Medaglia d’oro, nelle varie categoria agonistiche, per le coppie formate da Diletta Biancaccio e Olivia Cangioli, Giada Miliotti e Sofia Villareale, Aurora Ghetti e Virginia Nardi, Jonuzi e Melissa Pusceddu, Chiara Giacomelli e Giulia Sozzi e Giulia Calastrini e Gemma Papi. Ottimo anche il rendimento dei tandem Matilde Fierro – Belicia Odiase e Giulia Banchelli – Emma Giuntini, che ha portato in dote un duplice argento.