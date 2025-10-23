Campionato regionale Libertas. Gs Pattinaggio. Subito tante medaglie

Il Gs Pattinaggio Grosseto subito in palla a San Rocco a Pilli nel campionato regionale Libertas di pattinaggio artistico.

L’associazione sportiva grossetana ha colto subito nel segno nel primo appuntamento della stagione, vincendo medaglie e titoli in provincia di Siena alla prima manifestazione della stagione dove sono arrivate subito grandi soddisfazioni.

Prendi un week-end di ottobre. C’è chi ancora non disdegna una giornata al mare, chi preferisce andare a fare funghi e poi c’è chi passa l’intero fine settimana in un palazzetto dello sport, a San Rocco a Pilli, per seguire i propri figli nella prima gara stagionale di pattinaggio. Due pomeriggi, di ansia, trepidazione, voglia di fare bene. Due giorni però anche di sorrisi, risate e la voglia di stare insieme, perché poi alla fine ciò che resta oltre alle medaglie ed ai titoli vinti, è l’essere gruppo, quel gruppo che a volte aiuta anche a vincere le gare.

Tanti i titoli vinti dai ragazzi del Gs Pattinaggio nel campionato regionale Libertas.

Primo posto per Giulia Rocchi nella categoria Nazionali Esordienti, secondo posto per Celia Manias, e terzo posto per Nina Varani. Ad un passo dal podio Stella Santin.

Nella categoria Nazionale Allievi, il titolo di campionessa regionale lo ha conquistato Emma Greco, alle sue spalle Rachele Rossini. Nella categoria Nazionali cadetti, secondo posto per Merilù Almonte e terzo posto per Carlotta Laganà.

Poi è toccato alla specialità del libero ed anche qui non sono mancate le soddisfazioni per gli atleti che si sono supportati a vicenda.

Titolo regionale per Carlotta Laganà, Nina Varani, Stella Santin, Leonardo Donato, Andrea Greco, Emma Greco, Arianna Mariani, ognuno nelle rispettive categorie. Vice campionesse regionali, Giulia Rocchi e Celia Manias, terzo posto per Yordana Luniddi Bazzani.