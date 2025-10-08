Campionato regionale toscano 3d. Compagnia Maremmana Arcieri, Gelso e Bilisari sul gradino più alto del podio

Grande week end di successi per la Compagnia Maremmana Arcieri. Grandissima soddisfazione per la società biancorossa al Campionato Regionale Toscano 3D, che si è svolto a Camaiore e organizzato dalla Compagnia Kentron Dard.

Il tiratore maremmano Giancarlo Gelso si è laureato campione regionale nella divisione Arco LongBow. Giancarlo Gelso non è solo un arciere straordinario, ma una vera colonna della Compagnia Maremmana Arcieri: istruttore di secondo livello, storico direttore dei tiri, un esempio di passione e dedizione per tutti gli iscritti all’associazione sportiva.

"Questo titolo è più che meritato e rappresenta l’ennesima dimostrazione del suo impegno e amore per il tiro con l’arco – dicono dalla Compagnia Maremmana Arcieri –. Grande Giancarlo".

Nel frattempo, a Cascina, sono arrivati altri due bei risultati. Alessia Bilisari ha conquistato un ottimo quarto posto nella categoria Arco Olimpico Allievi Femminile. Sempre a Cascina poi Matteo Bilisari, con la maglia del gruppo sportivo della Marina Militare, ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile.

Per finire in bellezza, la piccola Roberta Innocenti ha partecipato al raduno tecnico giovanissimi nel Cpo di Tirrenia, un’ottima occasione di confronto con altri piccoli campioni da tutta la Toscana.