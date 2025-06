Campionato regionale toscano di motocross: successo al Miravalle Circuit

di Francesco Tozzi

Oltre 150 iscritti per il campionato regionale toscano di motocross aperto anche ai piloti dell’Umbria. Il Miravalle Circuit torna protagonista delle due ruote, con i portacolori del Moto Club Brilli Peri che spiccano in diverse categorie. Il campionato tosco-umbro 2025 supera la boa di metà percorso con il quinto round della prova a livello regionale che vedrà la partecipazione dei piloti umbri. Il programma vede in pista tutte le categorie e le classi di cilindrata, dal minicross alla formula Elite, dalla 65 alle MX2 e MX1. I piloti presenti disputeranno in sequenza, da questa mattina, le prove, le qualificazioni e le classiche due manche per ciascun raggruppamento. Saranno numerosi gli appassionati che affolleranno le tribune del Miravalle per sostenere i propri beniamini. Il Valdarno giunge infatti alla gara con molti piloti in posizioni di vertice, a cominciare dai tesserati del Brilli Peri: Gabriele Napolitano guida la classifica della 125 Junior, campionato che ha finora dominato. Carlotta Panchetti è la leader della categoria Femminile, il fratello più piccolo Duccio è invece al comando della 85 Junior. Infine, Stefano Caselli guida nella MX1 Superveteran, per Over 40.

Da segnalare anche le posizioni in classifica dei fratelli Aglietti di San Giovanni Valdarno: il 15enne Lapo insegue Napolitano nella 125 Junior, il 18enne Lorenzo è in testa alla MX2 Fast. Per il pubblico, spettacolo e divertimento assicurati e ingresso libero. Il livello agonistico delle gare è garantito, in una competizione regionale che si preannuncia accesa. Si conclude così un lungo week-end all’insegna dei motori, iniziato venerdì pomeriggio al circuito montevarchino. Come di consueto, il Moto Club Brilli Peri ha fatto dell’evento un’occasione di incontro tra appassionati, aprendo l’impianto dal venerdì, organizzando occasioni di intrattenimento e lasciando a disposizione la pista per gli allenamenti, nell’intera giornata di ieri.

Il fondo è stato ancora una volta trattato con la massima cura per renderlo sempre più sicuro, scorrevole e libero dai sassi. La manifestazione ha avuto inizio venerdì alle 14 con l’apertura del paddock, mentre alle 18 si è tenuto un’apericena organizzato dal moto club, con barman e musica. Ieri mattina hanno preso avvio le operazioni preliminari, per dare a tutti il giusto spazio, con l’intera giornata dedicata agli allenamenti. È partita per prima la categoria MX1, poi a seguire MX2, 125, 85 e 65. Al termine della giornata di sabato, sempre al Miravalle Circuit, si è svolta una cena con i piloti a base di grigliata mista.