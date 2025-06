Campionato Seconda Divisione. I Bengals Brescia si preparano per la semifinale bollente a Catania

La semifinale che vedrà i Bengals Brescia rendere visita ai quotati Elephants Catania si giocherà domenica alle 12.30 (orario che si preannuncia “bollente“) in Sicilia. È questa la decisione ufficiale in merito alla sfida diretta che metterà in palio un posto nella finale che assegnerà lo scudetto della Seconda Divisione. Gli etnei vantano un ruolino di marcia che parla da solo, visto che, finora, hanno vinto le otto partite disputate. Un biglietto da visita molto importante, per un pronostico che le Tigri sono però decise a sovvertire. In effetti la squadra di coach Umberto Maggini, che ha conquistato le semifinali battendo nella sfida diretta 24-7 i Daemons Cernusco, sta attraversando un buon momento di forma e, nonostante le prevedibili fatiche della lunga trasferta, è pronta a giocare fino in fondo le carte a sua disposizione: "Loro sono una squadra forte, allenata molto bene e con giocatori di grande esperienza e qualità – spiega l’allenatore bresciano –. Noi vogliamo preparare al meglio l’incontro e studieremo con la massima attenzione quello che dobbiamo fare, sia in difesa sia in attacco. In questo momento la squadra si sta dimostrando coesa e versatile, con grande voglia di vincere. Sono aspetti che confermano il lavoro che stiamo portando avanti e che cercheremo di far valere anche a Catania".

Luca Marinoni