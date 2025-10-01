Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Campionato, si va verso due gironi da 5. Ai nastri di partenza le squadre di Grosseto

Campionato, si va verso due gironi da 5. Ai nastri di partenza le squadre di Grosseto

È stata presentata ai presidenti delle società una proposta per 10 squadre per il prossimo campionato di serie A di...

di MATTEO ALFIERI
1 ottobre 2025
Marco Mazzieri

Marco Mazzieri

XWhatsAppPrint

È stata presentata ai presidenti delle società una proposta per 10 squadre per il prossimo campionato di serie A di baseball: sarà suddiviso in 2 gironi con 13 giornate totali, incluse le partite di andata e ritorno, dove le prime 4 squadre di ciascun girone accedono ai playoff per un totale di 8 squadre. La riunione si è conclusa con la discussione delle regole per la classifica finale e la retrocessione delle ultime 2 classificate. Si prevede di giocare due partite il sabato (pomeriggio e sera) con due arbitri per ridurre i costi delle tasse gara. Durante la riunione delle società è stato spiegato che la Federbaseball presieduta da Marco Mazzieri deve recuperare un deficit di 500mila euro e che i costi delle tasse gara dovranno essere rivisti al rialzo. I partecipanti hanno discusso se mantenere tre arbitri o ridurli a due. Due saranno i gironi con le squadre grossetane che sono state divise. Girone A: Parma, Fortitudo Bologna, Nettuno, Bbc Grosseto e Crocetta Parma. Girone B: San Marino, Bsc Grosseto, Reggio Emilia, Macerata, Collecchio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su