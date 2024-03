Campionato silver. Polisportiva Barbanella Uno: il debutto stagionale porta subito medaglie

Ottimo inizio di campionato per le giovani ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno nel settore della ginnastica artistica. A Livorno si è svolta la prima prova del campionato Silver di federazione: in questa competizione le atlete si sono messe alla prova con il nuovo programma tecnico che prevede esercizi agli attrezzi con movimenti tecnici obbligatori, con la possibilità di scegliere per ogni categoria un programma gara base o avanzato. Le atlete allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali hanno dimostrato di aver ben assimilato il nuovo programma e, al termine delle loro prove, hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti. Nella categoria LC3 base junior 1 Alessia Lori, al debutto in questo livello, si classifica prima, seguita a un decimo di punto dalla compagna di squadra Luce Girelli. Ottima anche la prova di Alice Frosi, prima nella categoria LC3 base junior 2. Seconda Perla Girelli, 9 anni, che vince la medaglia d’argento nella categoria LC3 base Allieve 2. Tra le senior Melania Santini si classifica al secondo posto nel programma LC3 avanzato, seguita dalle compagne di squadra Benedetta Campomori, quarta classificata, e Ambra Conti. Nella categoria LB3 base esordio spumeggiante per le più piccole atlete della polisportiva nella categoria allieve 8-9 10 anni. Nelle allieve 1 Aurora Romiti è terza, seguita da Emma Mori e Miriam Di Gregorio. Nelle allieve 2, medaglia d’argento per Mia Del Ghianda e per Giulia Lori nella categoria allieve 3.