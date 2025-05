Campionato Sociale Golf Bologna: Riccardo Rovatti e Bianca Maurizi trionfano

Il terzo fine settimana di maggio del Golf Bologna è stato monopolizzato dal Campionato Sociale by Stefauto, gara giunta all’edizione numero 66 che scandisce la storia del circolo di Monte San Pietro.

La gara è andata in scena sulla distanza di 36 buche da completare nel corso delle due giornate per tutti i partecipanti. I migliori otto uomini e sei donne, al termine dei due giri, hanno disputato altre 18 buche per decretare il campione e la campionessa sociale.

Al termine della lunga contesa Riccardo Rovatti (nella foto, 73-72-75) è stato incoronato campione. Lo hanno seguito sul podio Luca Zucchini e Stefano Varoli. Nella categoria femminile successo per Bianca Maurizi (75-74-80) che ha avuto la meglio su Angelica Lorenzani Borsari e Roberta Rovatti.

Enrico Sandrolini (44) e Maria Elisabetta Montanari (48) si sono imposti in seconda categoria mentre Paolo Aiello (30) e Grazia Collina (35) in terza. Maurizio Livesi (62) è stato il miglior senior, Federico Scorzoni (56) lo junior mentre Rocco Fiori (40) si è aggiudicato il premio di giornata intitolato ad Achille Sassoli de Bianchi, indimenticato fondatore e presidente del circolo bolognese.

Andrea Ronchi