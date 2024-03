Campionato sociale: tutti i protagonisti dell’appuntamento al Minerva. L’Aci premia i campioni dell’automobilismo

AREZZO

Grande partecipazione alla premiazione del campionato sociale Aci Arezzo 2023, che si è svolta nei giorni scorsi nella sala meeting dell’hotel Minerva. La celebrazione è stata introdotta dalle parole del presidente Aci Arezzo Bernardo Mennini, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dal movimento sportivo automobilistico aretino nell’anno del centenario dell’Automobile Club Arezzo. "Con questa festa annuale – ha commentato Mennini – l’Aci di Arezzo conferma l’impegno profuso nel corso degli anni per il settore sportivo, che rappresenta anche un fattore di traino turistico-economico per il nostro territorio. Per tutto questo, un doveroso ringraziamento va anche alla commissione sportiva provinciale, che con grande passione coadiuva le tante attività intraprese dall’Automobile Club". Come da tradizione la serata è stata condotta dal delegato sportivo Paolo Volpi e dal presidente della commissione sportiva Luigi Caneschi che, assieme al direttore Aci Arezzo Silvia Capacci, al presidente del Coni di Arezzo Alberto Melis ed all’assessore allo sport Federico Scapecchi, hanno consegnato i riconoscimenti a chi si è distinto nella stagione agonistica 2023. Sono stati oltre 60 gli sportivi premiati, suddivisi nelle varie categorie di appartenenza. Arezzo Karting è stata premiata come società sportiva 2023, il premio "Piero Comanducci - Una vita per lo sport" è andato a Claudio Gialli. Tra i piloti di kart riconoscimenti a Cristian Baldi, Alessio Baldi, Alessio Corsani, Niccolò Esposito e Riccardo Guidi. La classifica piloti kart Gilera è stata vinta da Lorenzo Vestri che si è aggiudicato anche il trofeo nazionale Aci karting Gilera. Lorenzo Mercati, vincitore assoluto classe gr NS ha, invece, conquistato il TIVM centro nord. Il trofeo "Italia storico" è stato assegnato a Alvaro Bartoli, vincitore classe 1150 tc 2° raggruppamento. Nicola Tagliapetra è risultato il più bravo nel campionato M2 Racing Cup e nel settore velocità pista auto moderne. mentre il trofeo "Rally toscano storico" è andato alla coppia Seneglia-Coppini. Nella categoria velocità in pista auto storiche successo per Alvaro Bartoli. La classifica copiloti rally moderni è stata vinta da Michele Marcucci, mentre Roberto Cresci è risultato primo tra i piloti.

Nella classifica femminile prima Chiara Lombardi. Tra i copiloti rally storici primo Manuel Piras. Ivo Droandi il migliore tra i piloti dei rally storici. Tra le auto storiche primo classificato Pierluigi Ruschi. Nella classifica velocità in salita, categoria auto moderne, ha spiccato Lorenzo Mercati. Tra i fuori strada riconoscimenti a Giorgio Nocciolini, Sauro Capaccioli e Stefano Rossi. nel cross country Baja premiati Stefano Marrini, e Silvio Valentini. Premi, infine, per gli ufficiali di gara Sabrina Severi, Giovanni Conti e Alessio Polcri.

Andrea Lorentini