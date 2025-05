Al Crazy Center l'ultima tappa del campionato toscano di arrampicata sportiva: i vincitori

Prato, 12 maggio 2025 - Spettacolo, divertimento e prestazioni di spessore hanno animato l'ultima tappa del campionato regionale di arrampicata sportiva, specialità Boulder, andata in scena al Crazy Center di via Bisenzio a San Martino a Prato. Per quanto concerne le Senior femminili, la vittoria è andata a Matilde Palmieri dell'Arrampicata Libera Perugia, che ha preceduto la compagna di squadra Elena Campus e Sara Andriolli dell'Asd Grip. A livello di Senior maschile, invece, è stato Martino Manetti (Scimmia di Pietra Firenze) ad aggiudicarsi il primo posto, davanti a Domenico Polzella (Casa Beta) e Lorenzo Landini (Centro Pazzo). Le finali sono state precedute dalle qualifiche: fra le Under 17, il miglior risultato lo aveva fatto registrare Viola Piccioli (Impugnatura Asd), con Emma Anaclerio (Centro Pazzo) seconda e Agata Terranova (Centro Pazzo) terza. Fra gli Under 17, il migliore era stato Domenico Polzella, poi secondo nella gara finale, davanti a Massimiliano Grassi (Blocco Asd a Roccia) e a Cosimo Nenciarini (Centro Pazzo). Passando alle Under 19, in qualifica aveva terminato davanti a tutte Alessandra Monticelli (Impugnatura Asd), precedendo Arianna Pieroni (L'Apuano Appeso) e Sabrina Sarti (Centro Pazzo), mentre fra gli Under 19 era stato di Martino Manetti (il vincitore della finale) il miglior risultato, con Lorenzo Landini secondo e Paolo Daldi (Centro Pazzo) terzo. Infine, Sara Ballestracci (Centro Pazzo) è stata l'unica Under 21 donna presente alla manifestazione. A livello di Under 21 maschile, Giovanni Casavecchi (Centro Pazzo) aveva chiuso in testa davanti a Tommaso Landini (Centro Pazzo) e Giulio De Angelis (Chiodofisso Asd Siena).

Per quanto riguarda i più piccoli atleti, protagonisti di sabato, affermazione fra gli Under 15 per Matteo Franchi (Casa Beta), davanti ad Andrea Ianett (Asd Grip) e a Zeno Palmieri (Asd Grip). Fra le Under 15, il primo posto se lo è preso Diana Bachini (Impugnatura Asd), che ha preceduto la compagna di squadra Beatrice D'Alessandro e Ada Broglio (L'Azienda Agricola). Prima posizione fra gli Under 13 per Niccolò Gatto (L'Azienda Agricola), con Martino Zingrini (Centro Pazzo) secondo e Samuele D'Alessandro (Asd Grip) terzo. Nora La Selva (Impugnatura Asd) ha centrato la vittoria fra le Under 13, precedendo Caterina Zecchini (Asd Grip) e Gaia Donati (Centro Pazzo). Fra gli Under 11, successo per Tommaso Trovati (Blocco Asd a Roccia), davanti a Teo Zingrini (Centro Pazzo) e al compagno di squadra Tommaso Tomei. Affermazione per Emma Talluri (Centro Pazzo) fra le Under 11, con Alice Migliardi (Casa Beta) seconda ed Elettra Camarca (Blocco Asd a Roccia) terza.

“Dopo la Coppa Italia, anche la tappa del campionato regionale è stata un successo – spiegano dal Crazy Center -. Adesso iniziamo a guardare al prossimo futuro. Non solo alla Coppa Italia 2026 ma anche all'obiettivo di portare in una piazza pratese il campionato italiano di arrampicata sportiva. Magari in piazza del Mercato Nuovo nel mese di settembre quando ci sono gli spazi già allestiti per il Settembre Pratese. In tal senso abbiamo già avviato un dialogo con l'amministrazione comunale in occasione della Coppa Italia, parlando della possibilità di organizzare un evento di respiro nazionale in città. E la nostra intenzione è quella di riuscire ad arrivare a organizzarlo davvero. D'altronde il movimento dell'arrampicata sportiva è in grande crescita in città e una simile ribalta potrebbe solo fare bene al territorio”.