Campionato toscano di scherma: successi per gli under 14 del Cus Estra

Apprezzabili risultati per gli under 14 della sezione scherma del Cus Estra nel Campionato toscano delle categorie giovanili, svoltosi a Massa Carrara. Bronzo per Pasquale Fucci nella sciabola Ragazzi/Allievi e finale con ottavo posto per Francesco Fontani che per l’accesso ha superato il compagno di sala Gioele Cozzi, nono. Negli Allievi spada, ottimo nono posto per Tommaso Russo; Camilla Rusci, in campo femminile, ha chiuso in 12ma posizione. Nella categoria Giovanissimi fioretto maschile ottima finale per Alessandro Castagnini, sesto, mentre Tommaso Gentilini ha perso nell’assalto per la finale a otto, chiudendo in 14ma posizione; in campo femminile, sempre nelle Giovanissime, altra finale a opera di Livia Cortesi che ha battuto per l’ingresso la compagna di sala Blu Fioravanti poi nona; nella categoria Bambine tabellone da 32 per Livia Grassi, Sofia Pichierri e Alessia Cundari così come in campo maschile per Lorenzo Tansini. Nella categoria Allievi/Ragazzi ottimo 11° posto di Leonardo Trabalzini, bene anche i piccoli Pietro Pellegrino 17°, Lorenzo Pacchiani 24° e Valentino Giustarini. In campo femminile tabellone da 32 per Maria Casagli D’Alfonso, seguita da Benedetta Brandini e Daphne Valentini. Ariccia ha invece ospitato il campionato nazionale a Squadre U14 dove sono state impegnate le formazioni under 12 maschile (Alessandro Castagnini, Tommaso Gentilini, Lorenzo Tansini) e femminile (Livia Cortesi, Blu Fioravanti, Lilia Grassi, Sofia Pichierri) di fioretto del Cus fermatesi rispettivamente per accedere al tabellone delle top 8 e delle top 16. Prossimo appuntamento under 14 a Pisa, per la prima prova del Trofeo Granducato, dove faranno il loro esordio stagionale i fiorettisti Under 10, alcuni alla prima esperienza.