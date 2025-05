Campionato toscano di società: Virtus Lucca protagonista con atleti di spicco

Al "Moreno Martini" oggi si conclude, per il secondo anno consecutivo, la fase regionale del campionato toscano di società "Assoluti". Dopo l’eccellente riuscita dello scorso anno, quando la manifestazione era tornata sotto le Mura dopo oltre vent’anni, la Virtus con la sua macchina organizzativa e la città di Lucca sono ancora protagoniste e al centro di un evento di grande rilevanza nel panorama dell’atletica leggera.

All’impianto di via delle Tagliate quasi milleottocento atleti da tutta la Toscana in un fine settimana dalle grandi emozioni. Gli atleti biancocelesti in particolare sono chiamati a confermare attraverso le proprie prestazioni e i propri punteggi la serie "A" Oro maschile e la serie "A" Argento femminile. A contribuire a centrare il punteggio di conferma, per la Virtus, ci saranno anche i big dei corpi sportivi militari: Roberto Orlando (CS Aereonautica Miltare) nel giavellotto; Matteo Oliveri (CS Carabinieri) nell’asta e Idea Pieroni (foto) del C"S Carabinieri, nel salto in alto. Costretta al forfait per infortunio, invece, la saltatrice in lungo Elisa Naldi.