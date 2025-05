Campionato Uisp Calcio a 5: Defensor Victoria F.C. e Collebronx trionfano a Macerata

Triplice fischio per il campionato Uisp di calcio a 5. I verdetti, al termine di una stagione composta da 100 partite disputate al campo dei Cappuccini di Macerata, sono i seguenti: Defensor Victoria F.C. regina dei playoff, Collebronx vincitrice della WildCup e Furia Chalaca campione della regular season. A partecipare sono state 10 squadre che, dopo 18 giornate, hanno definito la griglia utile alla seconda fase. Le prime sei hanno avuto accesso ai playoff, le ultime quattro alla Wild Cup. Due competizioni parallele, ciascuna con un trofeo in palio. Per i playoff si sono disputati un turno eliminatorio (con le prime due della regular season già in semifinale), due semifinali e la finale. Nella Wild Cup, invece, due semifinali andata-ritorno e una finale secca. Nel dettaglio, le due finali hanno visto Defensor Victoria F.C. battere Borussia Cappuccini 4-2, e Collebronx superare Q.P.R. Futsal 9-5.

Premi individuali. Spicca il "double champ" Sammy Jeremy Carlos Flores Salinas della Furia Chalaca, capocannoniere della regular season e miglior under 30 della competizione. Il miglior over 30 è stato Nadir Bajrami del Bayer Cappuccini, tra i pali ha giganteggiato Ricardo Pedro Valerio Lozano della Furia Chalaca. Il titolo di Mvp della post-regular season è andato a Jonathan Troplini, capitano e trascinatore del QPR Futsal. Una stagione spettacolare per il movimento Uisp di Macerata che continua a crescere anno dopo anno. Classifica regular season: Furia Chalaca 46, AC Picchia 37, Borussia Cappuccini 37, Defensor Victoria F.C. 33, Lions F.C. Macerata 24, The Jaguars F.C. Macerata 22, Collebronx 21, Q.P.R. Futsal 17, Bayer Cappuccini 16, F.C. Perù 10.

Sequenza playoff: prima fase: Defensor Victoria-Lions 5-2, Borussia Cappuccini-Jaguars 6-3. Semifinali Furia Chalaca-Defensor Victoria F.C. 3-5, AC Picchia-Borussia Cappuccini 2-3; Finale Defensor Victoria F.C.-Borussia Capuccini 4-2. Sequenza Wild Cup: semifinali Bayer Cappuccini-Q.P.R. Futsal 5-2 (and.), Q.P.R. Futsal-Bayer Cappuccini 12-9 (rit.)*; Perù-Collebronx 1-6, Collebronx-Perù 3-4; Q.P.R. Futsal -Collebronx 5-9

*QPR Futsal qualificata alla finale in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.