Campionato Uisp. Il Tavola e il Giusti si dividono il trono

Due squadre al comando a punteggio pieno dopo la quarta giornata del campionato di calcio a undici targato Uisp. Il Tavola sale a quota 12 punti grazie al successo per 2-1 ottenuto in casa della Polisportiva S. Andrea, che invece rimane nella parte medio bassa del tabellone a quota 4. Continua la sua marcia imbattuto anche il Giusti Stefano Comeana, al primo posto col Tavola dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Phoenix (fermo a 3 punti). In terza posizione con 9 punti, a loro volta a punteggio pieno visto che hanno giocato una gara in meno, troviamo i Kickers Narnali, che non hanno problemi nell’imporsi per 4-2 contro il Vergaio 2003, ancora a caccia della prima vittoria in stagione e fermo a quota 2 nei bassifondi. A riposo, ma comunque in quarta posizione, il S. Ippolito con 7 punti.

Si avvicina il Signa 2007, che sale a quota 6 grazie all’affermazione per 3-1 ottenuta contro il Prato City, fanalino di coda ancora a secco. Bel balzo in avanti anche del Real Chiesanuova, che dopo la vittoria per 2-1 ottenuta contro l’Avis Verag Prato Est, altra maglia nera del raggruppamento, sale a quota 5 punti. Prato Asd e Bellini Bacchereto decidono infine di non farsi male a vicenda, impattano sull’1-1 e continuano il loro cammino appaiate con 4 punti a testa. In classifica marcatori Bozzoni del Tavola, Carpino del Vergaio 2003 e Pierozzi del Tavola tutti a quota 3 reti segnate. All’inseguimento a quota 2 segnature Accardi della Polisportiva S. Andrea, Calonaci e Mancini del Signa 2007, La Rosa dei Kickers Narnali e Trambusti del Giusti Stefano Comeana. Ecco le sfide della quinta giornata di andata: Giusti Stefano Comeana-S.Andrea, Prato Asd-Avis Verag Prato Est, S.Ippolito-Kickers Narnali, Tavola-Real Chiesanuova, Prato City-Phoenix, Bellini Giacomo Bacchereto-Signa 2007.

L. M