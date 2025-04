Canniccia Motor Club sfida Sarzana nei quarti di finale playoff Scudetto

Dopo aver ricaricato le pile dalla stanchezza accumulata, la Canniccia Motor Club si ributta nel suo habitat naturale. Quello dei playoff Scudetto. Evitato il derbyssimo contro il Cgc Viareggio, al PalaForte stasera alle 20.45 arriva il Sarzana per un’altra sorta di derby, data la breve distanza che separa la città ligure dal Forte. Partita tutt’altro che semplice e valevole per i quarti di finale.

Tutt’altro che semplice perché i rossoneri sarzanesi sono compagine tonica ed esperta, in grande ascesa (nonostante abbiano superato il Cgc grazie a due pareggi), nonché capace, unica in tutta la stagione, di mantenere l’imbattibilità al cospetto del team di Mirko De Gerone. Vuoi per la bravura dei vari Corona, Borsi, Rubio, Ortiz e De Rinaldis, cui si è aggiunto strada facendo il talentino Manrique, vuoi per la sagacia in panchina del tecnico Sergio Festa, fatto sta che il 23 novembre, nonostante il Forte avesse vinto 6 delle prime 7 partite giocate in campionato, al Forte fu 3-3 (Forte sotto 2-0, causa i centri di Ortiz e Rubio, ma che ribalta tutto, con Borgo, Torner e Cisco Ipinazar, per poi esser raggiunto nel finale da De Rinaldis), mentre al PalaTori andò ancora peggio con una sconfitta per 2-0, maturata nella ripresa, firmata Illuzzi (fu in quel caso la seconda vittoria consecutiva del Sarzana, che raggiungendone ben sette lasciò definitivamente i bassifondi della classifica, dove era stranamente impelagato dall’inizio della stagione, per piazzarsi al 7° posto in classifica).

Insomma partita tutt’altro che agevole ed in cui conterà mantenere i nervi saldi, considerando che si giocherà almeno sul doppio scontro (domenica sarà in programma gara 2 a Sarzana, mentre l’eventuale gara 3 si giocherebbe, nuovamente al Forte, mercoledì 7 maggio). Forte dei Marmi che potrà contare sulla rosa al completo.

"Sono tutti disponibili - assicura Mirko De Gerone - e questa è la cosa più importante, perché da adesso in poi le partite si vinceranno anche sui dettagli e poter ruotare i ragazzi sarà un aspetto decisivo. Affrontiamo una squadra molto pericolosa, che ha dimostrato in stagione di saperci mettere in difficoltà. Una squadra che ha trovato la giusta quadra nel girone di ritorno. Partiamo favoriti sì, ma certamente sarà tutt’altro che agevole".

Per l’occasione la società rossoblù ha anche lanciato una campagna di abbonamenti per i playoff. Questo Forte si merita un PalaForte pieno.

Sergio Iacopetti