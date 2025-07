Canoa - All’Internazionale di velocità sul lago Santa Cristina. Sorelle Burnett show. Senza rivali in Cadore

I colori biancorossi della Canottieri Comunali Firenze risplendono anche sulle acque del lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore dove si è disputata l’edizione numero 44 della gara internazionale di canoa velocità: uno degli eventi più tradizionali del calendario sportivo estivo delle Dolomiti bellunesi, al quale hanno preso parte i migliori canoisti di 30 società italiane e di 15 nazioni straniere che hanno gareggiato nelle varie categorie. Protagonisti di questa rassegna ancora una volta gli allievi di Marco Guazzini, lo storico tecnico fiorentino che è da decenni sulla cresta dell’onda.

In primo piano due sorelle, Livia e Claudia Burnett, che oltre alla maglia della Comunali hanno già indossato anche quella azzurra delle Nazionali giovanili. Livia ha vinto la medaglia d’oro nel K1 e l’ha bissata poco dopo in K2 insieme a Claudia che, a sua volta, ha vinto anche il bronzo in K1 nella categoria under 16. E, per completare il cerchio, l’una e l’altra si sono guadagnate pure un onorevole quarto posto nella gara di fondo sulla distanza dei 5 mila metri. Prima d’ora entrambe si erano già messe ripetutamente in evidenza, in barca insieme anche ai campionati italiani di canoa marathon che si erano disputati sulle acque dell’Arno, a Firenze.

Menzione di merito pure per l’altra punta di diamante della società del ponte Da Verrazzano: il ventenne Andrea Biagini, piazzatosi al terzo posto delle spalle di due atleti sudafricani, anche loro di valore internazionale. Ricordiamo che l’atleta fiorentino, figlio d’arte, aveva vinto di recente all’Idroscalo di Milano la gara internazionale under 23 di maratona ed è stato convocato per partecipare ai Mondiali della specialità che si svolgeranno nel prossimo mese di settembre a Gyor, in Ungheria. Degli altri canoisti gigliati che hanno preso parte alle gare di Auronzo, da segnalare anche Giulio D’Amora, primo nella finale B del K1 categoria ragazzi e vincitore del K2 5 mila metri con l’altro biancorosso Ivan Sherstiuk.

f.m.