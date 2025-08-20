Canoa. Andrea Biagini, dall’Arno all’Ungheria Il fiorentino ai mondiali di canoa maratona

Il fiorentino Andrea Biagini, 20 anni, allievo di Marco Guazzini alla Canottieri Comunali, il 6 e 7 settembre parteciperà con la maglia azzurra ai Mondiali di canoa maratona a Gyor (Ungheria) per gareggiare in K1 nella categoria under 23 sulla distanza lunga di 25,5 chilometri, e in quella senior sulla breve di 3,6.

L’atleta biancorosso, figlio d’arte – il padre Fabio è stato un azzurro del remo alla Canottieri Firenze – è da tempo uno dei fiori all’occhiello del circolo del lungarno Ferrucci col quale ha collezionato finora numerosi successi e piazzamenti in Italia e all’estero nelle varie specialità della pagaia; fra i più recenti, la recente vittoria in barca singola all’Idroscalo di Milano nella gara internazionale under 23 e il titolo tricolore a Sabaudia in K2 insieme all’altro fiorentino Michele Sandrucci sui 5 mila metri.

Per quanto riguarda i Mondiali di maratona, la sua precedente partecipazione a quelli juniores del 2023 a Jels a Vejen (Danimarca) si concluse col settimo posto su 33 partenti di 23 nazioni. Risultato, quello, che riportò un italiano fra i top ten del mondo 18 anni dopo i campionati iridati di Perth (Australia) quando a trionfare fu Stefania Cicali, anche lei fiorentina della Comunali.

Franco Morabito