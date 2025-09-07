Canoa, Bertoncelli quarta. Podio sfiorato in Germania

Bertoncelli e Borghi finaliste in Germania, per l’atto conclusivo della Coppa del Mondo di canoa slalom. Un fine settimana che segna la chiusura dell’intensa stagione post olimpica dell’acqua mossa, primo passo del nuovo percorso verso Los Angeles 2028. A causa della ridotta portata d’acqua, il programma è stato rimodulato, con un’unica manche di qualificazione dalla quale accedono in semifinale i migliori 30 di ogni categoria. Al via nella canadese donne anche le due ferraresi Elena Borghi e Marta Bertoncelli. Le eliminatorie hanno visto concludere al quattordicesimo e quindicesimo posto rispettivamente Marta con il crono di 124.60 (2 penalità) ed Elena 124.98 (0 penalità). Prestazione in ‘controllo’ con accesso diretto alla semifinale.

Le due ferraresi si qualificano poi per la finale, Bertoncelli con il sesto posto e Borghi in dodicesima posizione. Nella finalissima di categoria C1 donne, Marta si piazza quarta con il tempo di 121.98 (2 penalità), mentre è nona Elena 128.46 (6 penalità). Si chiude così la nuova edizione di Coppa del Mondo per le due canoiste ferraresi.

La stagione della canoa slalom si concluderà con i Campionati Mondiali Senior a Penrith, in Australia dal 29 settembre al 4 ottobre.

Mario Tosatti